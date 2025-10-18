Сергей Стаднюк

В 12-м туре украинской Первой лиги Металлист одержал важную выездную победу над Подольем.

Гости открыли счет уже на 6-й минуте, когда Лис неудачно срезал мяч в собственные ворота. Хмельничане пытались отыграться, но харьковчане уверенно действовали в обороне и ждали своего шанса в контратаках. В конце встречи преимущество гостей закрепил Приходько, который на 77-й минуте пробил точно.

Металлист одержал вторую победу в трех последних матчах, набрав 11 очков. Таким образом, харьковчане покинули зону вылета. Подолье (4) последнее.

Завершились также матчи субботы, 18 октября, в 14-м туре украинской Второй лиги. В группе А Самбор-Нива-2 на выезде одержала победу над Куликовым.

Волков открыл счет на 23-й минуте, Крамарчук с пенальти восстановил равновесие, но Демьянчук в раздевалку снова вывел гостей вперед. После перерыва дубль тернопольской Нивы довел дело до победы. Куликов остался с 26 очками и может пропустить Полесье-2 (24) вперед. Самбор-Нива-2 (21) третья.

В группе Б Ребел в меньшинстве минимально обыграл Пенуел. Арбитр на 39-й минуте удалил Андрухива за вторую желтую. Однако победный мяч под конец забил Клименко.

Тростянец и дубль Александрии разошлись миром. Коваленко во втором тайме вывел хозяев вперед, но Белый на последних минутах реализовал пенальти и спас ничью для гостей.

Левый Берег-2 на выезде уверенно переграл Диназ. Все основные события пришлись на первый тайм: Галас открыл счет, а Бойчнюк на 40-й минуте удвоил преимущество, после чего гости спокойно удержали победу.

Тростянец продолжает возглавлять группу Б с 30 очками. Но Колос-2 (29) еще может выйти в единоличные лидеры. Ребел (25) – третий.

Первая лига, 12-й тур

Подолье – Металлист 0:2

Голы: Лис, 6 (автогол), Приходько, 77

Вторая лига, 14-й тур

Группа А

Куликов – Самбор-Нива-2 1:3

Голы: Волков, 23 – Демьянчук, 45+2, Крамарчук, 36 (пен.)

Группа Б

Ребел – Пенуел 1:0

Гол: Клименко, 79

Удаление: Андрухив, 39 (вторая ЖК)

Тростянец – Александрия-2 1:1

Голы: Коваленко, 53 – Белый, 89 (пен.)

Диназ – Левый Берег-2 0:2

Голы: Галас, 22, Бойчнюк, 40