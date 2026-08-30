Павел Василенко

Бразильский Крузейро не захотел отпускать 18-летнего полузащитника Фелипе Морайса, несмотря на серьезное предложение от донецкого Шахтера. Об этом сообщает Central Da Toca.

Украинский клуб предложил около 12 млн евро гарантированной выплаты за молодого футболиста.

При этом сделка могла стать еще дороже, так как Шахтер предусмотрел в предложении дополнительные бонусы на сумму около 2 млн евро. Получить их Крузейро мог бы при условии выполнения Морайсом определенных показателей после перехода в украинскую команду.

Таким образом, общая стоимость трансфера потенциально превышала бы 14 млн евро, что говорит об амбициозных планах Шахтера.

В марте Крузейро продлил соглашение с Морайсом до 2029 года, и одной из главных изменений стало повышение суммы отступных, что должно было уберечь клуб от попыток европейских претендентов забрать одного из самых перспективных воспитанников академии, так как им также интересовались в Челси.

Несмотря на свой возраст, Фелипе уже сыграл четыре матча за основную команду Крузейро.