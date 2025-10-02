Известный украинский футболист и тренер Владимир Шаран может вернуться работать в Александрию после четырехлетнего перерыва, сообщает SportArena.

Вице-чемпион УПЛ готов предложить 54-летнему специалисту возглавить Александрию-2, которая выступает во Второй лиге.

Ранее наставник уже возглавлял основную команду Александрии. Горожане под его руководством смогли вернуться в УПЛ, выступали в Лиге Европы, а в сезоне 2018/2019 тренер привел Александрию к бронзовым медалям УПЛ.

Последним местом работы Шарана был Минай, который он покинул в конце 2023 года.

