Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал действия своей команды после домашнего поражения от Вереса в матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (0:3). Наставник признался, что результат встречи стал полной неожиданностью, а игру своей команды он назвал худшей за последнее время. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я считаю, что никто не ожидал этого результата. Ключевые причины (поражения) будем разбирать, когда спокойно пересмотрим этот поединок. Повторно, спокойно. Но… Из трех последних поединков это самый худший. Мы, наоборот, думали, что не нужно сильно настраивать, потому что все понимают положение, в котором находится команда.

И Иван Сергеевич (Кузьменко) зашел перед матчем в раздевалку. Это тоже было и мотивацией, и стимулом, то, что он сказал… Честно говоря, очень обидно. Очень трудно что-то комментировать.

Ключевые моменты? Физическое состояние требует лучшего. Я не понимаю, просто трудно достучаться до легионеров. Мы полагались в большей степени на них, как в защите начинать атаки, так и играть при обороне. И атакующая линия.

У нас было 4 игрока, на которых мы очень сильно надеялись. К сожалению, ничего из этого не вышло. И пропустили гол, и снова, таки, наверное, психологически где-то была проблема в том плане, что бояться играть в футбол. И то, что получилось, такой результат… Если бы до игры мне кто сказал — не поверил бы… Ничего, еще есть шесть поединков. Еще есть шанс для того, чтобы играть в переходных поединках.