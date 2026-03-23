Официально. Владимир Шаран стал главным тренером Александрии
На тренерской скамье он заменил Кирилла Нестеренко
10 минут назад
Владимир Шаран официально вернулся на должность главного тренера Александрии. О назначении 54-летнего специалиста сообщила пресс-служба клуба. На тренерском мостике он сменил Кирилла Нестеренко.
В новый тренерский штаб войдут ассистенты, которые ранее работали с Шараном в Александрии-2. Также одним из помощников главного тренера станет Максим Белый.
Это уже третий приход специалиста к штурвалу александрийцев. Ранее он возглавлял первую команду в 2010–2011 годах, а также в течение восьми лет в период с 2013 по 2021 год.
