Павел Василенко

Бразильский вингер Хуан Безерра перешел из Александрии в египетский Замалек, который является одним из грандов местного футбола (14 чемпионских титулов).

Об этом сообщает пресс-служба Александрии. Отмечается, что сумма компенсации составляет 1,8 миллиона евро, также условиями перехода предусмотрены бонусы. Безерра подписал контракт с Замалеком до 30 июня 2029 года.

22-летний Безерра выступал за Александрию с сентября 2023 года.

На счету игрока девять голов и девять результативных передач в 42 проведенных матчах за «горожан».