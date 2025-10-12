Канадский защитник Баварии Альфонсо Дэвис продолжает восстанавливаться после очередной травмы крестообразной связки и вскоре должен вернуться к участию в матчах команды Венсана Компани.

На пороге нового возвращения 24-летний футболист поделился мыслями о периоде, затянувшемся вне игры, и трудностями, с которыми ему пришлось столкнуться во время реабилитации.

«Я уже хорошо бегаю и ловко тренируюсь. Сейчас мне просто нужно нарастить немного больше мышечной массы на правой ноге. Когда врачи после травмы сказали мне, сколько времени это может занять, я подумал: "Ого, это будет длительное путешествие". Но сейчас все выглядит хорошо.

Нет смысла позволять себе падать духом, жаловаться или жалеть себя. Такие травмы — это часть спорта. Единственное, что я могу сейчас сделать — это бороться за возвращение на поле. Не как можно быстрее, а как можно безопаснее для себя. Чтобы, надеюсь, это не повторилось в будущем.

С Ито и Мусиалой мы сейчас находимся в лазарете клуба. Мы видимся каждый день и стараемся поддерживать друг друга мотивированными. Это помогает, когда рядом хорошие люди.

Восстановление — это процесс более сложный психологически, чем физически. Мышцы восстановятся сами со временем. Но не знать, как долго ты будешь отсутствовать и сможешь ли делать определенные вещи на поле снова — это тяжело дается.

Я с нетерпением жду, когда буду на поле с моими товарищами по команде, чтобы помочь им выигрывать игры и бороться за наши общие цели», — заявил канадский исполнитель для пресс-службы Баварии.