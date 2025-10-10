Будущее голкипера Баварии Мануэля Нойера станет предметом обсуждения в декабре, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ожидается, что именно в конце года руководство мюнхенского клуба начнет переговоры о возможном новом соглашении с 39-летним вратарем. Если стороны снова придут к соглашению и контракт будет продлен, Бавария может рассмотреть вариант продажи Александра Нюбеля, который сейчас находится в аренде в Штутгарте.

В этом сезоне Нойер провел 14 матчей, в пяти из них сохранив ворота сухими, пропустив при этом 12 голов.

Ранее Кейн высказался о своем будущем в Баварии.