Главный тренер Милана Массилиано Аллегри поделился ожиданиями от стартового матча 18 тура Серии А против Кальяри. Его слова приводит TuttomercatoWEB.

Сложный матч, как и все остальные, но даже сложнее. Это первый в году. Нам нужно сделать еще один маленький шаг, чтобы остаться в четверке лидеров.

Кальяри сыграли очень хороший матч в прошлое воскресенье. Первый тайм был не очень приятным для наблюдения, но мы не рисковали и вырвали позицию без мяча. Затем улучшили игру, не пропуская. Нам придется сыграть еще одну организованную игру; они очень быстрые. Нам нужна лучшая игра, чем против Вероны, - подчеркнул Аллегри.