Вратарь Милана и сборной Франции Майк Меньян достиг согласия с руководством красно-черных о продлении контракта, сообщает инсайдер Николо Скира.

Новый договор рассчитан до лета 2029 года. По его условиям Меньян будет получать 6 миллионов евро в год + бонусы.

Главный тренер Массимилиано Аллегри и спортивный директор Милана Игли Таре считают его ключевым игроком.

«Россонери» встретили 2026 год вторыми в Серии А, уступая Интеру одним очком.

