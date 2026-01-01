Милан убедил капитана переподписать контракт
Детали нового соглашения
около 1 часа назад
Майк Меньян / Фото - ФК Милан
Вратарь Милана и сборной Франции Майк Меньян достиг согласия с руководством красно-черных о продлении контракта, сообщает инсайдер Николо Скира.
Новый договор рассчитан до лета 2029 года. По его условиям Меньян будет получать 6 миллионов евро в год + бонусы.
Главный тренер Массимилиано Аллегри и спортивный директор Милана Игли Таре считают его ключевым игроком.
«Россонери» встретили 2026 год вторыми в Серии А, уступая Интеру одним очком.
