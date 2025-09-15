В рамках третьего тура итальянской Серии A Милан дома обыграл Болонью. После окончания встречи главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями о выступлении своей команды.

«Лука Модрич — необыкновенный игрок, приятно наблюдать за его игрой, он действительно скромный парень. Он в отличной форме и знает, куда нужно двигать мяч в каждой ситуации. Все парни хорошо провели игру, было важно выиграть дома, не пропустив ни одного гола. В трудные моменты команда оставалась единой, так как важно не раскрываться и не пропускать голов на собственном поле.

Хименес? Он много бегал, прессинговал. У него было 2-3 хороших момента, это правда, но он их имел явно не с ясной головой после всей той работы, которую он сделал для команды. Он хороший парень, и сегодня он также был очень полезен для нас, я рад за его выступление.

У нас необыкновенная команда, все усердно трудятся, поэтому я не жалуюсь. Наша цель, вместе с клубом, — вернуться в Лигу чемпионов. Мы должны совершенствоваться, но нам также не следует слишком увлекаться успехами, а вместо этого нужно продолжать совершенствоваться в плане нашей игры. Должен сказать, что парни очень хорошо с этим справляются.

Мой эмоциональный взрыв в конце игры? Ничего особенного. Был инцидент с пенальти, у меня возник спор с четвертым арбитром, и, к счастью, пострадал только мой пиджак. Меньян? Я не думаю, что он будет играть в Удине. Его икроножная мышца очень меня беспокоит. Террачано хорошо дебютировал на Сан-Сиро, я очень рад за него, но у нас еще есть Торриани, который тоже в очень хорошей форме.

Важно работать как команда, как сегодня вечером, тогда даже в сложных ситуациях важно иметь правильный настрой и делать один маленький шаг каждый раз», — заявил итальянский специалист.