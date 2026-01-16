Аллегри высказался о будущем Меньяна в Милане
Стороны приблизились к новому соглашению
около 3 часов назад
Майк Меньян / Фото - ФК Милан
Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри высказался о ситуации с новым контрактом для вратаря Майка Меньяна. Его слова приводит TuttomercatoWEB.
Это проблема клуба. Я считаю, что для создания великих команд нужны большие игроки, такие как он и Меньян. А остальные, даже если они играют немного минут, те, кто вышел на замену, все равно имели правильный настрой, - сказал Аллегри.
В этом сезоне Майк демонстрирует стабильность, сыграв 22 матча во всех турнирах. За это время он пропустил всего 18 мячей и сумел сохранить ворота в неприкосновенности в десяти матчах.