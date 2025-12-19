Украинский вратарь Андрей Лунин получил в Реале особый статус благодаря своему длительному и непрерывному пребыванию в первой команде клуба. Матч Кубка Испании против Талаверы стал для него вторым матчем при Хаби Алонсо, а дополнительный резонанс вызвал выход Лунина на поле с капитанской повязкой, даже несмотря на присутствие таких звезд, как Килиан Мбаппе.

В мадридском клубе капитан выбирается по давней традиции. Повязку получает футболист, который дольше всех непрерывно находится в основной команде. В этом сезоне официальными капитанами считаются Дани Карвахаль, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор, однако именно Лунин оказался самым старшим по этому критерию среди стартового состава и вывел Реал на матч в роли капитана.

На 66-й минуте украинец передал повязку Родриго, который провел в клубе больше сезонов подряд. До 80-й минуты Лунин уверенно защищал ворота и сохранял их сухими, после чего Реал пропустил дважды, но все равно сумел одержать победу со счетом 3:2.