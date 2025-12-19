В Испании оценили игру Лунина в матче Реала: «Украинский игрок был безупречным»
Вратарь получил порцию похвалы
около 15 часов назад
В рамках 1/16 финала Кубка Испании мадридский Реал едва обыграл Талаверу со счетом 3:2.
С первых минут в стартовом составе команды Хаби Алонсо вышел украинский голкипер Андрей Лунин. Несмотря на два пропущенных гола, вратарь несколько раз выручил партнеров, совершив три ключевых сейва.
Игра Лунина привлекла внимание испанских СМИ, и портал Football Espana оценил его выступление в семь баллов — один из самых высоких показателей среди игроков Реала в этом матче.
«Лунин мог бы сыграть лучше во время первого гола Талаверы, но в других эпизодах украинский игрок был безупречен. В добавленное время он сделал невероятный сейв, не позволив хозяевам забить в дополнительное время», — написали в Football Espana.