Главный тренер Реала Хаби Алонсо подвел итоги матча 19 тура Ла Лиги против Бетиса (5:1). Его слова приводит Marca.
Рад начать год с заслуженной и уверенной победы благодаря хорошей командной работе. Важно продолжать уверенно побеждать дома, чтобы обрести уверенность.
В предыдущем матче отличился Джуд, а сейчас Гонсало и Рауль. Сейчас мы на подъеме, а в современном футболе стандарты играют решающую роль.
Мы с нетерпением ждем Суперкубка. Это короткий турнир с сильными соперниками, и мы надеемся выйти в финал. Мы с нетерпением ждем захватывающего дерби с Атлетико, - сказал Алонсо.
