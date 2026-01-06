Главный тренер Реала Хаби Алонсо подвел итоги матча 19 тура Ла Лиги против Бетиса (5:1). Его слова приводит Marca.

Рад начать год с заслуженной и уверенной победы благодаря хорошей командной работе. Важно продолжать уверенно побеждать дома, чтобы обрести уверенность.

В предыдущем матче отличился Джуд, а сейчас Гонсало и Рауль. Сейчас мы на подъеме, а в современном футболе стандарты играют решающую роль.

Мы с нетерпением ждем Суперкубка. Это короткий турнир с сильными соперниками, и мы надеемся выйти в финал. Мы с нетерпением ждем захватывающего дерби с Атлетико, - сказал Алонсо.