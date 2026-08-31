Павел Василенко

Главный тренер лондонского Челси Хаби Алонсо высказался относительно будущего украинского вингера Михаила Мудрика, который может покинуть команду до завершения трансферного окна.

«Посмотрим, что будет. Нам не нужно спешить. В нужный момент мы всё решим. Пока ещё нет», – цитирует Алонсо издание The Standard.

В ближайшее время Мудрик может отправиться в аренду. По информации Coventry Telegraph, среди претендентов на украинца находятся Ковентри Сити и Лидс Юнайтед.

В настоящее время футболист тренируется отдельно от основной группы Челси.

Мудрик перешел в лондонский клуб из донецкого Шахтера в 2023 году. Сумма трансфера составила 61 миллион фунтов стерлингов. Его контракт с Челси действует до 30 июня 2031 года.

В общей сложности украинец провел за синих 73 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

В конце июля Мудрик получил возможность вернуться в футбол после того, как Футбольная ассоциация Англии завершила дисциплинарное дело и отменила его дисквалификацию.