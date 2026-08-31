Алонсо оставил интригу относительно Мудрика: «В нужный момент мы все решим»
Специалист сделал заявление
Главный тренер лондонского Челси Хаби Алонсо высказался относительно будущего украинского вингера Михаила Мудрика, который может покинуть команду до завершения трансферного окна.
«Посмотрим, что будет. Нам не нужно спешить. В нужный момент мы всё решим. Пока ещё нет», – цитирует Алонсо издание The Standard.
В ближайшее время Мудрик может отправиться в аренду. По информации Coventry Telegraph, среди претендентов на украинца находятся Ковентри Сити и Лидс Юнайтед.
В настоящее время футболист тренируется отдельно от основной группы Челси.
Мудрик перешел в лондонский клуб из донецкого Шахтера в 2023 году. Сумма трансфера составила 61 миллион фунтов стерлингов. Его контракт с Челси действует до 30 июня 2031 года.
В общей сложности украинец провел за синих 73 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.
В конце июля Мудрик получил возможность вернуться в футбол после того, как Футбольная ассоциация Англии завершила дисциплинарное дело и отменила его дисквалификацию.