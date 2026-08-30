Павел Василенко

Вингер Челси Михаил Мудрик может покинуть лондонский клуб до закрытия летнего трансферного окна.

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, сразу два клуба из Англии проявляют интерес к 25-летнему украинцу. Речь идет о Лидсе и Тоттенхэме, которые рассматривают возможность подписания Мудрика.

«Тоттенхэм и Лидс заинтересованы в подписании вингера Челси Михаила Мудрика», — написал журналист в социальной сети Х.

Челси хочет отдать Мудрика в аренду, чтобы украинец имел игровую практику после допинг-скандала.

Контракт 25-летнего вингера с лондонским клубом действует до 30 июня 2031 года.