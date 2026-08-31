Павел Василенко

Украинский вингер Михаил Мудрик может покинуть Челси на правах аренды до завершения текущего трансферного окна. Одним из главных претендентов на футболиста называют Ковентри Сити, который возглавляет бывший игрок и тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард. Об этом сообщает The Chelsea Chronicle.

Челси положительно оценивает возможный переход украинца в команду Лэмпарда. В лондонском клубе считают, что Ковентри может стать для Мудрика хорошим вариантом, так как там он будет иметь возможность регулярно выходить на поле и постепенно возвращать уверенность в своих силах.

При этом продавать 25-летнего футболиста этим летом Челси не планирует. Лондонцы понимают, что Мудрику необходима стабильная игровая практика, однако конкуренция за место в составе остается очень высокой.

Мудрик перебрался в Челси из донецкого Шахтера в 2023 году. За трансфер украинца лондонский клуб заплатил 61 миллион фунтов стерлингов. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.

Мудрик провел за синих 73 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.

В конце июля украинец получил возможность вернуться к официальным матчам. Футбольная ассоциация Англии объявила о завершении дисциплинарного дела и отмене его дисквалификации.