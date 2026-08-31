Челси принял решение по Мудрику и уже нашел ему вариант для аренды
Где украинец может продолжить карьеру?
Украинский вингер Михаил Мудрик может покинуть Челси на правах аренды до завершения текущего трансферного окна. Одним из главных претендентов на футболиста называют Ковентри Сити, который возглавляет бывший игрок и тренер лондонского клуба Фрэнк Лэмпард. Об этом сообщает The Chelsea Chronicle.
Челси положительно оценивает возможный переход украинца в команду Лэмпарда. В лондонском клубе считают, что Ковентри может стать для Мудрика хорошим вариантом, так как там он будет иметь возможность регулярно выходить на поле и постепенно возвращать уверенность в своих силах.
При этом продавать 25-летнего футболиста этим летом Челси не планирует. Лондонцы понимают, что Мудрику необходима стабильная игровая практика, однако конкуренция за место в составе остается очень высокой.
Мудрик перебрался в Челси из донецкого Шахтера в 2023 году. За трансфер украинца лондонский клуб заплатил 61 миллион фунтов стерлингов. Его нынешний контракт рассчитан до 30 июня 2031 года.
Мудрик провел за синих 73 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.
В конце июля украинец получил возможность вернуться к официальным матчам. Футбольная ассоциация Англии объявила о завершении дисциплинарного дела и отмене его дисквалификации.