Начался кризис? Реал победил лишь дважды в последних семи матчах
Очередной неудачей стал поединок Ла Лиги против Сельты
12 минут назад
Реал - Сельта/фото: Google
Мадридский Реал выиграл лишь два матча из последних семи во всех турнирах.
Последней неудачей стал домашний поединок 15 тура Ла Лиги против Сельты, что завершился поражением 0:2.
Если взглянуть на последние семь встреч, сливочные победили только Атлетик в чемпионате Испании и Олимпиакос в Лиге чемпионов. Другие соперники — Ливерпуль, Райо Вальекано, Эльче, Жирона и Сельта не дали мадридцам обыграть себя.
Реал в последних 7 матчах
- Реал – Сельта – 0:2
- Атлетик – Реал – 0:3
- Жирона – Реал – 1:1
- Олимпиакос – Реал – 3:4
- Эльче – Реал – 2:2
- Райо Вальекано – Реал – 0:0
- Ливерпуль – Реал – 1:0