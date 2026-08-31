Павел Василенко

Аргентинский нападающий Хулиан Альварес, вероятно, близок к переходу из мадридского Атлетико в «Барселону». По информации El Chiringuito, руководство «матрасников» уже предоставило футболисту письменное подтверждение, что не будет препятствовать его трансферу в каталонский клуб.

Будущее Альвареса в Мадриде в последние недели остается одной из главных тем для обсуждения. Болельщики Атлетико даже освистывали аргентинца во время его первого домашнего матча сезона. Сам 26-летний форвард не скрывал желания сменить клуб.

Главным приоритетом футболиста называлась именно Барселона, хотя интерес к нему также проявлял лондонский Арсенал.

«Атлетико предоставил Хулиану письменное подтверждение того, что его переход в Барселону одобрен», – сообщает El Chiringuito.

Альварес перешел в Атлетико из Манчестер Сити летом 2024 года. Сумма трансфера составила 75 миллионов евро, а его контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.

В прошлом сезоне аргентинец провел 49 матчей, забил 20 голов и отдал девять результативных передач. Однако старт текущей кампании для него складывается значительно сложнее – Альварес лишь один раз вышел в стартовом составе Атлетико.