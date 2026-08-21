Павел Василенко

Мадридский Атлетико наконец согласился удовлетворить запрос на трансфер своего звездного форварда Хулиана Альвареса. Клуб готов продать нападающего не Барселоне, а Арсеналу, но сам форвард отклонил этот вариант, сообщает Mundo Deportivo.

Как известно, до сих пор «матрасники» категорически отказывались удовлетворять требования аргентинца по его переходу в Барселону, настаивая на том, что хотят удержать его любой ценой. Однако ситуация между клубом и Альваресом настолько ухудшилась, что руководство в конце концов согласилось продать его, но не своему прямому конкуренту, а чемпиону Англии.

Однако бывший игрок Манчестер Сити не только не принял вариант возвращения в Премьер-лигу, но и стал еще более враждебно настроен к своему руководству.