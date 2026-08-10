Павел Василенко

Хулиан Альварес вернулся в расположение мадридского Атлетико после отпуска. Слухи о возможном бойкоте со стороны аргентинского нападающего не подтвердились: футболист прибыл в клуб, как и планировалось, и прошел медицинские и физические тесты.

В то же время это не означает, что Альварес отказался от желания сменить команду. Во время чемпионата мира аргентинец открыто заявил о намерении покинуть Атлетико. По информации СМИ, форвард хотел бы продолжить карьеру в Барселоне.

Однако мадридский клуб не собирается помогать прямому конкуренту в чемпионате. Атлетико не намерен вести переговоры с каталонцами о возможном трансфере Альвареса и не хочет усиливать «блаугранас».

На данный момент главным шагом должна стать личная беседа нападающего с главным тренером Диего Симеоне. Пока встреча между ними не состоялась. Тренер получил несколько дополнительных дней отпуска и находится за пределами Испании.

Ожидается, что Симеоне вернется в ближайшие дни, а переговоры с Альваресом могут состояться уже в среду. Аргентинец намерен непосредственно обсудить с тренером свое будущее и возможный трансфер.

Таким образом, ситуация вокруг форварда остается неопределенной. Альварес не пошел на конфликт с клубом, но и не отказался от планов сменить команду.