Павел Василенко

Барселона и Манчестер Сити очень близки к окончательному соглашению по трансферу Родри. По данным Mundo Deportivo, фиксированная сумма составит около 55 миллионов евро, а размер бонусов еще уточняется. Возможно, что в сделку будет включен каталонский игрок, который пойдет в обратном направлении, но издание не называет конкретных имен.

Сам Родри уже согласовал личные условия с Барселоной.

Вчера главный тренер Манчестер Сити Энцо Мареска заявил, что ожидает, что Родри начнет тренировки с «горожанами» в пятницу, но к тому времени его переход на «Камп Ноу», скорее всего, будет окончательно оформлен.

Три дня назад Барселона сделала свое первое предложение Манчестер Сити за обладателя «Золотого мяча» – 45 миллионов евро плюс дополнительные 10 миллионов в виде бонусов, но английский клуб сразу же отклонил его.