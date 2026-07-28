Павел Василенко

Барселона продолжает работать над усилением линии атаки, но столкнулась с серьезными трудностями в попытке подписать нападающего мадридского Атлетико Хулиана Альвареса. Из-за нежелания «матрасников» вести переговоры каталонский клуб уже определил новую трансферную цель.

По информации каталонских СМИ, спортивный директор Барселоны Деку сделал приоритетом трансфер 20-летнего форварда Борнмута Жуниора Крупи. Сообщается, что француз уже знает об интересе и положительно относится к возможному переезду на «Камп Ноу».

Крупи считается одним из самых перспективных молодых нападающих Европы. Он дебютировал в Лиге 1 в 18-летнем возрасте, затем успешно проявил себя в Лиге 2, а после переезда в Англию быстро адаптировался к требованиям Премьер-лиги.

В прошлом сезоне француз провел 35 матчей в составе Борнмута, забил 13 мячей и стал одним из ключевых игроков команды. Его результативная игра помогла клубу впервые в истории пробиться в еврокубки.

Теперь именно Крупи стал главной альтернативой Хулиану Альваресу. В Барселоне надеются, что договориться с Борнмутом будет значительно проще, чем с Атлетико.