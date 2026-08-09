Манчестер Сити оформил яркий камбэк в товарищеском матче против Атлетико
В составе победителей дубль оформил Мармуш
Манчестер Сити обыграл Атлетико в товарищеском матче в Сеуле.
Мадридцы открыли счет в конце первого тайма благодаря голу 16-летнего защитника Хорхе Домингеса после углового. Во второй половине встречи Манчестер Сити вышел вперед благодаря дублю Омара Мармуша, оба раза ему ассистировал Антуан Семеньо. Окончательный счет в конце игры установил Райан Аит-Нури.
Контрольный матч
Манчестер Сити – Атлетико – 3:1
Голы: Мармуш, 57, 59, Аит-Нури, 90 – Домингес, 43
16 августа Манчестер Сити сыграет с Арсеналом в матче за Суперкубок Англии.
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