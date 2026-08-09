Павел Василенко

Педри сдержал свое обещание, данное перед чемпионатом мира, и изменил имидж после триумфа сборной Испании. Полузащитник Барселоны пообещал покрасить волосы в блонд, если «Красная фурия» выиграет турнир, и выполнил сказанное.

Педри опубликовал в социальных сетях фото и видео с новым образом. Футболист действительно изменил цвет волос, отметив таким образом чемпионский титул Испании.

Педри стал не единственным игроком команды Луиса де ла Фуэнте, который выполнил свое обещание после победы на мундиале. Защитник мадридского Реала Марк Кукурелья также сдержал слово и сделал татуировку с изображением главного тренера сборной над левым локтем.

Еще один футболист Барселоны Гави выбрал не менее заметный способ отметить исторический успех. Полузащитник покрасил волосы в розовый цвет.

Таким образом, среди игроков сборной Испании остался лишь один футболист, который пока не выполнил свое чемпионское обещание. Речь идет о 19-летнем вингере Барселоны Ламине Ямале.

Суперталант пообещал отрастить бороду в случае победы на чемпионате мира. Теперь болельщикам остается лишь дождаться, когда Ямаль начнет выполнять свое обещание и изменит привычный образ.