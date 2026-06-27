Павел Василенко

Полузащитник сборной Уругвая Мануэль Угарте не доиграл матч чемпионата мира против Испании и был вынесен на носилках. Травма колена хавбека может оказаться настолько серьезной, что он может выбыть из игры до 12 месяцев.

Уругвай проиграл Испании со счетом 1:0 и выбыл из чемпионата мира. Алекс Баэна забил единственный гол в матче на 42-й минуте.

В этом поединке Угарте получил травму еще до перерыва. Полузащитник упал на газон и схватился за колено. Медицинский персонал поспешно выбежал на поле.

Поскольку игрок Манчестер Юнайтед не смог самостоятельно покинуть поле, его вынесли на носилках. После матча ему предстояло пройти обследование. Сложность травмы станет известна в ближайшее время.

Однако начальный прогноз неутешителен. По данным The Sun, Угарте порвал крестовидные связки колена.

Если сообщения британских СМИ подтвердятся, уругвайский игрок может быть выбыл из игры на девять-двенадцать месяцев.

Отметим, что главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик не видит Угарте в команде. Его летние планы даже включали продажу уругвайца. Серьезная травма, безусловно, усложнит эту задачу.