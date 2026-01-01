Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный сейчас демонстрирует худший показатель среди игроков своего амплуа в парижском клубе по проценту выигранных верховых единоборств в текущем сезоне.

Согласно статистике Twitter-паблика Paris Stats Germain, воспитанник киевского Динамо выигрывает лишь 42 процента воздушных дуэлей в матчах чемпионата Франции и Лиги чемпионов, что в среднем составляет около одного успешного эпизода за игру.

По этому показателю Забарный заметно уступает своим конкурентам за место в основном составе. Так, Пачо выигрывает 55 процентов верховых единоборств в среднем 1,4 за матч, Маркиньос показывает результат 58 процентов при двух удачных дуэлях за игру, а Лукас Бералдо лидирует с показателем 62 процента и средним значением 2,9 за матч.

