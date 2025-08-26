Павел Василенко

Манчестер Юнайтед может потерять одного из самых перспективных игроков своего поколения. 20-летний полузащитник Кобби Мейну, которого болельщики считают будущим клуба, может покинуть «Олд Траффорд» ещё до закрытия трансферного окна.

Главный тренер манкунианцев Рубен Аморим, похоже, не видит для юного таланта места в своей схеме. В прошлом сезоне Мейну часто выбывал из-за травм, а в этом пока остаётся в тени: в двух стартовых матчах чемпионата он так и не получил игрового времени, наблюдая за игрой с скамейки запасных. Его позицию фактически закрепил за собой Бруну Фернандеш, и перспективы для молодого англичанина выглядят туманными.

Несмотря на контракт ещё на два года, Мейну не скрывает своего разочарования и готов сменить клуб – хотя бы в аренде. Он верит в своё будущее с «красными дьяволами», но стремится к регулярной игре уже сейчас.

За полузащитника уже развернулась настоящая борьба: интерес проявили сразу пять клубов АПЛ – Челси, Тоттенхэм, Брайтон, Фулхэм и Брентфорд. Сам Мейну не исключает и вариант с переходом за границу, если там получит шанс доказать свой уровень.

Остаётся главный вопрос: рискнёт ли Манчестер Юнайтед отпустить игрока, которого ещё вчера называли лицом будущего команды?