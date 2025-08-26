Павел Василенко

Дебют Маркуса Рашфорда в основе Барселоны оказался далеким от идеального. После положительного выхода на замену в матче с Мальоркой (3:0), английский форвард получил шанс с самого начала в встрече против Леванте. Однако его выступление оставило неприятное впечатление как у тренерского штаба, так и среди болельщиков.

В первом тайме Рашфорд имел несколько моментов, но не сумел их реализовать, а команда Флика ушла на перерыв, уступая 0:2. Во втором тайме немецкий тренер заменил англичанина на Рафинью, и игра каталонцев сразу ожила: голы Педри и Феррана Торреса быстро сравняли счет, а в компенсированное время автогол хозяев закрепил камбэк Барселоны (3:2).

Несмотря на победу, фанаты сильно раскритиковали новичка:

«Рашфорду удалось привнести менталитет Манчестер Юнайтед в Барселону». «Почему он вообще вышел в старте? Вместе с ним пришел и менталитет проигрыша». «Можно забрать Рашфорда из Юнайтед, но невозможно забрать Юнайтед из Рашфорда».

Главный тренер Барселоны Ханси Флик после матча осторожно прокомментировал ситуацию:

«У Маркуса было несколько шансов в первом тайме, и он показал, что может помочь. Но во втором тайме нам нужны были изменения, и я считаю, что замена на Рафинью было правильным решением. Первый гол после перерыва изменил ход игры».

После двух туров Барселона имеет шесть очков и занимает второе место в таблице Ла Лиги.