Стало відомо, що саудовский Аль-Иттихад, за который сейчас выступает обладатель Золотого мяча Карим Бензема, проявляет интерес к приглашению бывшего партнера по клубу. Речь идет о бразильском опорнике Манчестер Юнайтед Каземиро, об этом сообщило Mundo Deportivo.

Руководство саудовской команды намерено оформить трансфер уже этим летом. В свою очередь Красные дьяволы могут рассмотреть вариант продажи хавбека, чтобы пополнить клубный бюджет.

Напомним, Бензема и Каземиро долгое время защищали цвета мадридского Реала и вместе выиграли значительное количество трофеев — как национальных, так и европейских. В их активе, в частности, несколько побед в Лиге чемпионов.

Ранее Каземиро высказался после поражения МЮ в стартовом туре АПЛ от Арсенала (0:1).