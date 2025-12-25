Аморим - о травме Фернандеса: «Заменить Бруну невозможно»
МЮ из-за травмы потерял ключевого игрока
30 минут назад
Бруну Фернандеш / Фото - Манчестер Юнайтед
Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим прокомментировал травму хавбека Бруну Фернандеша в матче 17 тура АПЛ против Астон Виллы (1:2). Его слова приводит The Guardian.
Мы найдем решение для игры. Заменить Бруну невозможно, но я говорил об этом сегодня утром команде. Нам нужно извлечь из этого пользу, если она есть. Многим игрокам нужно проявить себя. Это хорошая возможность для всех активизироваться и понять, что мы не можем полагаться лишь на одного человека во всем, - рассказал Аморим.
