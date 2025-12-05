Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим высказался о ничейном результате матча АПЛ с Вест Хэмом, который завершился со счетом 1:1.

«Результат раздражает, злит. Вот и все. Результаты приходят через работу и следующая попытка победить будет в следующем матче. Бывают вторые таймы, когда мы теряем контроль над игрой. Сегодня, думаю, было не так. Возможно, после первого гола мы потеряли несколько подборов. Мы стараемся постоянно обороняться далеко от ворот, потому что знали, что мы не так качественны во втором тайме.

Соперник пытался делать навесы, заработать угловой. Так и произошло, длинная передача, они выиграли подбор у троих наших игроков в защите. Поэтому нам нужно играть лучше во втором тайме. Мы проигрываем из-за проваленных подборов. Иногда впереди также не хватает игроков, чтобы зацепиться за мяч.

Наша нынешняя игра – это не шаг назад, но результаты ухудшаются. Мы имели моменты. Опять же, такое может случиться, когда одна команда, о которой вы говорили, когда у нас был тот рывок, была действительно идеальной, и я говорил: "Мы близки к идеальному моменту". Мы очень нестабильны. Но если посмотреть на игру, то до пропущенного гола мы держали все под контролем. Нам надо играть лучше.

У меня всегда такое чувство, что нам не хватает одного забитого мяча. Думаю, все имеют такое чувство, что нам нужно забивать больше голов, и это точно. Мы нестабильны и нам нужно добавлять.

Мы стараемся подстраиваться под игроков, которых выпускаем, а затем контролировать ситуацию. В последние минуты мы владели мячом, мяч был далеко от соперника, не было полного прессинга с его стороны. Мы не можем позволять команде, которая намного выше нас, зарабатывать угловые. Поэтому такие детали имеют значение. И сегодня угловой во втором тайме решил все», — приводит слова Аморима пресс-служба клуба.