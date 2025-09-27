Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим поделился своими мыслями накануне поединка шестого тура Английской Премьер-лиги против Брентфорда, сообщает ВВС.

«Не хочу говорить, что Манчестер Юнайтед должен хорошо играть, ведь в этом году нам это удавалось. То, что болельщики не знают, как пройдет следующая игра – это нормально. Честно говоря, у меня есть идея, но я не знаю, как она будет реализована, хотя я главный тренер.

Лучший способ справиться с этим – думать, что каждый матч последний. Сейчас не нужно думать об игре, которая состоится после. Следующий матч – самый важный, и так будет всегда.

В таких матчах, как с Брентфордом, нам нужно быть максимально сосредоточенными и иметь ощущение, что мы должны побеждать в каждом матче», – сказал Аморим.