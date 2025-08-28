Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим на послематчевой пресс-конференции пытался разобраться в причинах неожиданного поражения от Гримсби Таун в Кубке английской лиги.

«Я просто хочу извиниться перед нашими болельщиками, мне больше нечего сказать о выступлении команды. Когда всё так важно в нашем клубе, и ты пытаешься сделать всё возможное... Вы приходите с предсезонки, даже если проигрываете Арсеналу, вы там, вы прогрессируете и видите выступление команды, но потом наступает такой матч, когда всё так важно для нашего клуба. И когда ты начинаешь игру так... Я думаю, что мои игроки очень четко показывают, чего они хотят, так что я искренне прошу прощения у наших болельщиков, мне больше нечего добавить.

Я знаю, что сегодня победила лучшая команда. Лучшие игроки проиграли, потому что когда ты играешь как команда, ты можешь выиграть любой матч. Сегодня футбол был справедливым.

В конце концов, пенальти не имеют значения. После игры, независимо от того, выиграл ты или проиграл в серии пенальти, ощущения от 90 минут должны быть одинаковыми. Сфокусируемся на следующем матче, а потом у нас будет время всё обдумать. У нас много обязательств перед нашими болельщиками, так что давайте сосредоточимся на игре. У нас есть работа, которую надо выполнить, подготовка к матчу, а потом мы остановимся и всё обдумаем», — сказал Аморим для клубной пресс-службы.