Манчестер Юнайтед не будет играть в еврокубках в сезоне 2025/26. Команда завершила прошлый чемпионат Англии на 15-й позиции и проиграла Тоттенхэму в финале Лиги Европы.

Главный тренер Рубен Аморим считает, что такая пауза может быть полезной:

«Мы не готовы играть и в Европе, и в АПЛ. Нам нужно время, чтобы развиться как команде. Нужно время, чтобы построить фундамент, а затем, в будущем, двигаться вперед. Мы достигнем момента, когда нам понадобятся еврокубки, чтобы все могли получать игровое время», – передает слова Аморима BBC.

Во втором туре АПЛ Манчестер Юнайтед сыграл вничью с Фулхэмом (1:1).