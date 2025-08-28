Главный тренер Гримсби Таун Дэвид Артелл высказался о громкой победе своей команды над Манчестер Юнайтед в Кубке английской лиги.

Матч завершился вничью 2:2, а в серии пенальти команда Артелла одержала победу со счетом 12:11.

«Длинная серия пенальти. Я сказал Шону посреди серии: в первом раунде прошлого года мы победили Бредфорд 9:8 по пенальти. Я сказал ему перед началом серии: смотри, что такое серия пенальти? Это техническая вещь, психологическая вещь.

У вас отличные техники. Мы работаем каждый день, чтобы становиться лучше. Это еще один шанс совершенствоваться, и эта команда хочет становиться лучше. Техника у них на уровне, но они будут чувствовать нервозность, «бабочек в животе». Не волнуйтесь из-за этого.

Это итог 15-18 месяцев работы, все собрано в одну ночь. Смотри, Манчестер Юнайтед — невероятная команда, у них невероятный тренер, и они на правильном пути, это видно.

У нас также невероятная группа игроков, которые хотят играть за этот клуб, жить в этом регионе и становиться лучше каждый день», — прокомментировал Артелл для ВВС.