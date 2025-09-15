Главный тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморим подвел итоги матча 4 тура АПЛ против Манчестер Сити. Его слова приводит ВВС.

Мы играли против тренера, который выигрывал АПЛ 7 раз. Мы в процессе построения, пытаемся бороться с такими командами.

Я не собираюсь оправдываться, нам нужно играть лучше. Если посмотреть на игру, то в прошлом сезоне мы победили Манчестер Сити и сыграли с ним вничью, а сейчас мы действовали немного лучше, но недостаточно хорошо, если говорить о деталях. Мы в процессе построения, но, разумеется, нам нужно побеждать.

Я не стал счастливее. Я не видел ни одного футболиста, который бы не выложился полностью, а остальное зависит от меня.

Иногда я чувствую разочарование от того, что мы не бегали больше, но сегодня не тот случай. Я виноват, а не они, и такой расклад меня устраивает.

Я знаю, что нашим болельщикам тяжело, но, повторюсь, я не могу обвинить в недостаточной старательности ни одного из футболистов, - сказал Аморим.