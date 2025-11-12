«Реал» попытается подписать двух звезд в летнее трансферное окно.
Витинья и Холанд могут покинуть свои команды
1 день назад
Ерлинг Холанд/фото: Ман Сити
Мадридский Реал проявляет интерес к португальскому полузащитнику французского Пари Сен-Жермен Витинье и норвежскому нападающему Манчестер Сити Эрлингу Холланду, сообщает испанский портал Fichajes.net.
По данным источника, королевский клуб готов приложить все усилия, чтобы летом 2026 года оба футболиста пополнили состав команды.
В сезоне 2025/26 Витинья провел 14 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.
У Холланда в текущей кампании 15 матчей, 19 голов и 1 результативная передача.