Антигерой Жироны — после матча с Севильей: «Если у нас будут еще пенальти, следующий удар — мой»
Нападающий и капитан Жироны Кристиан Стуани не сумел реализовать пенальти в конце матча Ла Лиги против Севильи, который завершился ничьей 1:1. Этот промах стал для уругвайца первым с одиннадцатиметровой отметки за последние три года.
«Да, я не забил и оставил команду без победы. Это неприятный урок, но я благодарен тренеру и команде за доверие. Если у нас еще будут пенальти, следующий удар – мой. Я готов, я уверен в своих силах», – сказал Стуани для Marca.
Несмотря на неудачу, Стуани по-прежнему имеет впечатляющую статистику выполнения пенальти в чемпионате Испании — 27 забитых мячей при 29 попытках.
