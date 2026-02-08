Ла Лига совместно с властями Андалусии объявили, что матч 23-го тура Севилья - Жирона был перенесен.

По взаимному согласию с Севильей и Жироной матч, который должен был состояться в субботу, 7 февраля, и был отменен из-за неблагоприятных погодных условий, будет сыгран на следующий день.

Стартовый свисток на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» прозвучит 8 февраля в 17:15 по Киеву.

