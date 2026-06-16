Павел Василенко

Защитник Максимилиано Араухо стал первым уругвайским игроком, который забил в своем дебютном матче на чемпионате мира с 2002 года, присоединившись к легендарному Диего Форлану, который забил в ворота Сенегала на мундиале 2002 года.

Араухо отличился в матче первого тура чемпионата мира-2026 против Саудовской Аравии. Поединок завершился со счетом 1:1.

Во втором туре группового этапа ЧМ-2026 сборная Уругвая сыграет с Кабо-Верде 22 июня.

После первого тура четыре команды группы Н имеют по одному набранному очку. Уругвай и Саудовская Аравия пока что занимают первые две позиции, поскольку имеют больше забитых мячей. Далее идут Испания и Кабо-Верде.