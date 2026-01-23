Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа высказался относительно возможного укрепления команды. Как сообщает испанское издание AS, специалист не считает, что королевскому клубу необходимы новые футболисты.

У меня выдающийся состав. Если что-то понадобится, у нас есть отличная молодежная академия, как это всегда было в истории Реала.

Отметим, что во время зимнего трансферного окна Реал не подписал ни одного игрока. В то же время прошлым летом сливочные существенно укрепили состав, оформив переходы защитников Дина Хейсена, Трента Александер-Арнольда и Альваро Каррераса, а также вингера Франко Мастантуоно.

После 20 туров испанской Ла Лиги Реал имеет 48 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей Барселоны на один балл.

В следующем туре испанской Ла Лиги мадридский Реал сыграет против Вильярреала в субботу, 24 января. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.