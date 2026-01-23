Арбелоа: «Трансферы? У меня выдающийся состав»
Тренер Реала уверен в текущем кадровом потенциале мадридцев
около 16 часов назад
Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа высказался относительно возможного укрепления команды. Как сообщает испанское издание AS, специалист не считает, что королевскому клубу необходимы новые футболисты.
У меня выдающийся состав. Если что-то понадобится, у нас есть отличная молодежная академия, как это всегда было в истории Реала.
Отметим, что во время зимнего трансферного окна Реал не подписал ни одного игрока. В то же время прошлым летом сливочные существенно укрепили состав, оформив переходы защитников Дина Хейсена, Трента Александер-Арнольда и Альваро Каррераса, а также вингера Франко Мастантуоно.
После 20 туров испанской Ла Лиги Реал имеет 48 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей Барселоны на один балл.
В следующем туре испанской Ла Лиги мадридский Реал сыграет против Вильярреала в субботу, 24 января. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
