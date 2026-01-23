Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа намерен пересмотреть игровые настройки команды и отойти от подходов, которые внедрял его предшественник Хаби Алонсо. Как сообщает Diario AS, нынешний наставник бланкос стремится предоставить футболистам больше свободы для самовыражения на поле.

Хаби Алонсо, который был уволен 12 января, делал акцент на структурированном футболе и интенсивном прессинге. Такая модель дала результат лишь на начальном этапе, после чего ее эффективность начала снижаться. Арбелоа же видит развитие команды в другом направлении, делая ставку на креативность и индивидуальные качества игроков.

По информации испанского издания, по своим футбольным принципам Арбелоа значительно ближе к Карло Анчелотти. Он готов позволять подопечным больше импровизировать с мячом и не выдвигает жестких требований к нападающим относительно активной работы в обороне.

Свой ближайший матч Реал проведет в субботу, когда в рамках 21-го тура Ла Лиги сыграет на выезде против Вильярреала.