Арбелоа выделил игрока Реала после разгромной победы в Ла Лиге
Порцию комплиментов получил Винисиус
около 2 часов назад
Винисиус Жуниор/фото: Реал
Главный тренер мадридского Реала Альваро Арбелоа оценил игру Винисиуса Жуниора в матче против Реала Сосьедад, который завершился уверенной победой со счетом 4:1.
«Я вижу замечательного Винисиуса с первого дня, как возглавил основную команду. Он один из лучших игроков в мире. Думаю, мне очень повезло работать с исполнителями такого класса», — сказал Арбелоа.
Благодаря этому успеху сливочные вышли на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 60 очков. Барселона отстает на два балла, но свою игру каталонская команда проведет в понедельник против Жироны.