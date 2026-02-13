11 февраля голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин отметил 27-летие. Вратарь получил множество поздравлений от партнеров по команде и поклонников.

Особое внимание привлек пост его одноклубника Родриго. Бразильский вингер разместил в соцсетях сторис с фотографией Лунина и добавил шуточную подпись:

«Мафия! С днём рождения, брат».

За время выступлений в составе мадридцев украинец провел 65 матчей, в которых пропустил 78 мячей и 22 раза сохранил свои ворота сухими. В нынешнем сезоне 26-летний голкипер сыграл три встречи и пропустил восемь голов.

Ранее сообщалось, что Винисиус и Мбаппе организовали ужин для игроков Реала.