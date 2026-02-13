Известно, какое прозвище у Лунина в Реале.
около 3 часов назад
Андрей Лунин/фото: Реал
11 февраля голкипер мадридского Реала и сборной Украины Андрей Лунин отметил 27-летие. Вратарь получил множество поздравлений от партнеров по команде и поклонников.
Особое внимание привлек пост его одноклубника Родриго. Бразильский вингер разместил в соцсетях сторис с фотографией Лунина и добавил шуточную подпись:
«Мафия! С днём рождения, брат».
За время выступлений в составе мадридцев украинец провел 65 матчей, в которых пропустил 78 мячей и 22 раза сохранил свои ворота сухими. В нынешнем сезоне 26-летний голкипер сыграл три встречи и пропустил восемь голов.
