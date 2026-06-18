Павел Василенко

Игрок сборной Кот-д'Ивуара Эли Вахи пропустит матч против Германии, поскольку ему запрещен въезд в Канаду.

Вахи играл в матче первого тура группового этапа ЧМ-2026, в котором сборная Кот-д'Ивуара победила Эквадор со счетом 1:0, но в новостях он появился по другой причине.

Незадолго до начала чемпионата мира, 29 мая, форвард сборной Кот-д’Ивуара был арестован во Франции в рамках расследования дела о договорных матчах. Впоследствии футболиста отпустили, позволив принять участие в турнире.

The Athletic даже утверждает, что Вахи был арестован 29 мая в рамках расследования организованного мошенничества, коррупции в организованном спорте, незаконного обращения с украденным и отмывания денег. Однако никаких обвинений предъявлено не было.

Федерация футбола Кот-д'Ивуара отреагировала на этот вопрос, заявив, что ей не было сообщено о каких-либо судебных разбирательствах, связанных с Вахи, однако форвард не будет играть в предстоящем матче чемпионата мира.

«Сообщаем вам, что игрок не сможет присоединиться к делегации, которая отправится в Канаду. На этом этапе не удалось получить необходимые административные разрешения для его въезда в страну. Поэтому Эли Вахи останется в Соединенных Штатах до возвращения команды», – говорится в заявлении.

Матч между Кот-д'Ивуаром и Германией состоится в субботу, 20 июня, в Торонто. Начало в 23:00 по киевскому времени.