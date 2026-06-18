Павел Василенко

Чемпионат мира-2026 традиционно влияет не только на спортивные результаты, но и на экономику городов, где болеют миллионы фанатов. Особенно это ощущают популярные туристические локации, где футбол превращается в настоящий праздник.

Одним из таких мест стал испанский Бенидорм – средиземноморский курорт, который давно полюбили британские туристы. Перед матчем Англии против Хорватии на чемпионате мира-2026 местные бары и рестораны готовились к резкому увеличению посетителей.

По прогнозам, за одно только состязание в городе могли выпить до 80 тысяч литров пива. Представители ассоциации гостеприимства Abreca отметили, что в обычный день матча сборной Англии этот показатель составляет около 50 тысяч литров, но на важных встречах цифра значительно возрастает.

Около тысячи заведений Бенидорма – от пабов до ресторанов – рассчитывают на большой поток болельщиков. Город имеет примерно 50 тысяч гостиничных номеров, а дополнительную нагрузку создают туристы, которые арендуют жилье в частном порядке.

Однако, футбольный ажиотаж приносит не только прибыли. Некоторые курорты вынуждены вводить ограничения. На Майорке, например, во время матчей действуют специальные правила для баров и трансляций, чтобы избежать ночных празднований, которые могут продолжаться до утра.

Для Бенидорма же большие матчи сборных стали еще одним доказательством того, что футбол давно вышел за пределы стадионов и влияет на целую индустрию.