Сергей Разумовский

Французский центральный защитник Ибраима Конате официально стал футболистом Реала. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба. Соглашение с 27-летним защитником рассчитано до 30 июня 2030 года, а финансовые условия трансфера стороны решили не разглашать.

Конате пополнил состав Реала после завершения контракта с Ливерпулем. Француз покинул английский клуб на правах свободного агента, завершив свой пятилетний период в составе красных. За это время он успел стать важной частью защитной линии мерсисайдцев и провести большое количество матчей на самом высоком уровне.

В прошлом сезоне Конате сыграл за Ливерпуль 51 матч во всех турнирах. На счету французского защитника также два забитых мяча, что является неплохим показателем для игрока его амплуа. Его стабильность, физическая мощь и умение действовать в силовой борьбе давно привлекали внимание ведущих европейских клубов. Отдельно стоит отметить, что Конате попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира-2026.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте не включил в заявку на чемпионат мира ни одного футболиста Реала. После этого мадридцы активизировали работу на трансферном рынке и начали усиливать состав игроками с большим опытом.

В этом контексте в Реал из Челси уже присоединился испанский защитник Марк Кукурелья, который участвует в мировом первенстве. Кроме того, в мадридский клуб перебрался полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва, что дополнительно усилило среднюю линию команды.