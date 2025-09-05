Аргентина, Бразилия, Колумбия и Уругвай одержали победы в матчах отбора на ЧМ-2026.
Результаты матчей квалификации в Южной Америке
около 1 часа назад
Сборная Аргентины уверенно одержала победу над Венесуэлой со счетом 3:0 в матче квалификации чемпионата мира-2026. Особое внимание зрителей было приковано к Лионелю Месси, который, возможно, провел последнюю домашнюю игру за национальную команду. Перед матчем капитан не смог сдержать эмоции, а болельщики поддержали его огромным баннером с благодарностью.
На поле Месси отблагодарил фанатов результативной игрой, оформив дубль на 39-й и 80-й минутах. Еще один гол в ворота венесуэльцев забил Лаутаро Мартинес на 76-й минуте.
Аргентина – Венесуэла 3:0
Голы: Месси, 39, 80, Мартинес, 76.
Сборная Бразилии также праздновала убедительную победу, разгромив соперника 3:0. Первый мяч на 38-й минуте забил вингер Эстевао, Лукас Пакета удвоил преимущество на 72-й минуте, а Бруно Гимараэс оформил третий гол уже через четыре минуты.
Бразилия — Чили 3:0
Голы: Эстевао, 38, Пакета, 72, Гимараэс, 76
Колумбия одержала победу над Боливией с тем же счетом благодаря голам Хамеса, Кордобы и Кинтеро.
Колумбия — Боливия 3:0
Голы: Родригес, 31, Кордоба, 74, Кинтеро, 83
Уругвай не оставил шансов Перу, победив 3:0 - отличились Агирре, Де Арраскаета и Виñas.
Уругвай — Перу 3:0
Голы: Агирре, 14, Де Арраскаета, 58, Виñas, 80.
Матч между Парагваем и Эквадором завершился вничью 0:0.
Парагвай — Эквадор 0:0
В результате Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия и Парагвай обеспечили себе прямое участие в ЧМ-2026, тогда как Венесуэла оказалась в зоне стыковых матчей.
