Сборная Аргентины уверенно одержала победу над Венесуэлой со счетом 3:0 в матче квалификации чемпионата мира-2026. Особое внимание зрителей было приковано к Лионелю Месси, который, возможно, провел последнюю домашнюю игру за национальную команду. Перед матчем капитан не смог сдержать эмоции, а болельщики поддержали его огромным баннером с благодарностью.

На поле Месси отблагодарил фанатов результативной игрой, оформив дубль на 39-й и 80-й минутах. Еще один гол в ворота венесуэльцев забил Лаутаро Мартинес на 76-й минуте.

Аргентина – Венесуэла 3:0

Голы: Месси, 39, 80, Мартинес, 76.

Сборная Бразилии также праздновала убедительную победу, разгромив соперника 3:0. Первый мяч на 38-й минуте забил вингер Эстевао, Лукас Пакета удвоил преимущество на 72-й минуте, а Бруно Гимараэс оформил третий гол уже через четыре минуты.

Бразилия — Чили 3:0

Голы: Эстевао, 38, Пакета, 72, Гимараэс, 76

Колумбия одержала победу над Боливией с тем же счетом благодаря голам Хамеса, Кордобы и Кинтеро.

Колумбия — Боливия 3:0

Голы: Родригес, 31, Кордоба, 74, Кинтеро, 83

Уругвай не оставил шансов Перу, победив 3:0 - отличились Агирре, Де Арраскаета и Виñas.

Уругвай — Перу 3:0

Голы: Агирре, 14, Де Арраскаета, 58, Виñas, 80.

Матч между Парагваем и Эквадором завершился вничью 0:0.

Парагвай — Эквадор 0:0

В результате Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия и Парагвай обеспечили себе прямое участие в ЧМ-2026, тогда как Венесуэла оказалась в зоне стыковых матчей.